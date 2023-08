Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in der Max-Stromeyer-Straße - Polizei sucht Zeugen (06.08.2023)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es in der Max-Stromeyer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der einer der beiden Verletzungen erlitten hat. Gegen 04.20 Uhr geriet ein 32-Jähriger im Bereich des Kreisverkehrs zur Oberlohnstraße in einen zunächst verbalen Streit mit einem Unbekannten. In der Folge schlug der Unbekannte den jungen Mann unvermittelt zu Boden und trat anschließend mehrfach auf den Kopf des 32-Jährigen ein, ehe er aufgrund einschreitender Zeugen von ihm abließ und in Richtung Fürstenbergstraße flüchtete. Ein Rettungswagen brachte den im Gesicht verletzten Mann in eine Klinik. Zu dem unbekannten Angreifer liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor: etwa 175 Zentimeter groß, Boxerhaarschnitt (blondiert), bekleidet mit einer schwarzen/dunklen Bomberjacke. Zudem war der Unbekannte in Begleitung eines korpulenten weiteren Mannes, der versuchte beschwichtigend auf ihn einzuwirken. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell