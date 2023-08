Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B33, Lkr. Konstanz) Falschfahrer auf der B33 - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer und Zeugen (05.08.2023)

Radolfzell, B33 (ots)

Am Samstagmorgen ist ein Autofahrer an der Anschlussstelle Allensbach-Mitte in die falsche Richtung auf die Bundesstraße 33neu aufgefahren. Gegen 10.10 Uhr war ein 70-jähriger Smart-Fahrer von Konstanz in Richtung Radolfzell unterwegs. An der Anschlussstelle Allensbach-Mitte auf die B33neu fuhr der Mann jedoch entgegen der Fahrtrichtung auf die B33neu auf. Nachdem er den Fehler unmittelbar nach dem Auffahren über den Verzögerungsstreifen bemerkte, gab er den entgegenkommenden Autofahrern Lichthupe, wendete in der nächsten Haltebucht, fuhr in Richtung Allensbach zurück und setzte seine Fahrt ordnungsgemäß in Richtung Radolfzell fort. Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer gefährdet worden sind und Zeugen, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

