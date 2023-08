Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte schlagen auf 22-Jährigen ein - Polizei sucht Zeugen (04.08.2023)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend in der Sigismundstraße auf einen jungen Mann eingeschlagen und ihn im Gesicht verletzt. Gegen 23.40 Uhr griffen etwa fünf Männer einen 22-Jährigen nach einer zunächst verbalen Streitigkeit an und schlugen ihn zu Boden. Dort liegend traten ihm die Unbekannten mehrfach gegen Kopf und Körper. Anschließend flüchteten sie in Richtung Marktstätte. Der 22-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Bei der Gruppierung soll es sich um etwa fünf junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben, die in Begleitung einer jungen Frau in einem auffällig blauen Trainingsanzug waren. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter erbittet das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222.

