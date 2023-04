Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in Tankstelle - anschließende Täterfestnahme

Trier (ots)

Am Freitagmorgen, 7. April, gegen 5:25 Uhr, brach ein 28-jähriger Mann in eine Tankstelle in der Ruwerer Straße in Trier ein. Zuvor entwendete er ein Fahrzeug von einem Firmengelände in der Loebstraße 4 in Trier und fuhr damit zu der Tankstelle in die Ruwerer Straße. Er hebelte die dortige Haupteingangstür auf, gelangte so ins Innere und entwendete diverse Tabakwaren. Der Tatablauf und der Täter wurden durch die in der Tankstelle befindlichen Videoanlage aufgezeichnet.

Der Tatverdächtige konnte in der Nähe des Tatortes durch die Polizei eindeutig wiedererkannt und nach kurzer Verfolgung unweit des Tatortes schließlich in der Ruwerer Straße festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier wurde der 28-Jährige am Vormittag des 7. April dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

