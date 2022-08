Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rotlicht missachtet - Unfall auf der Hafenstraße

Bremerhaven (ots)

Mutmaßlich wegen eines sogenannten Rotlichtverstoßes ist es am frühen Dienstagmorgen, 2. August, an der Kreuzung Hafenstraße/Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Mazda gegen 7 Uhr die Hafenstraße in nördliche Richtung. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen missachtete der Mann eine rote Ampel und fuhr geradeaus weiter. Dabei kollidierte sein Fahrzeug an der Kreuzung zur Pestalozzistraße mit einem Kleintransporter. Dessen 58-jähriger Fahrer überquerte bei Grünlicht die Hafenstraße in Richtung Geestheller Damm. An beiden Autos entstanden Schäden, die die Polizei auf mehrere Tausend Euro schätzt. Der 30-Jährige muss sich nun wegen der Verkehrsverstöße verantworten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell