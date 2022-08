POL-Bremerhaven: Beim Diebstahl erwischt

Bremerhaven (ots) - Am vergangenen Sonntag, 31. Juli, musste ein 37-jähriger Mann im Bremerhavener Stadtteil Lehe feststellen, dass aus seinem Kellerabteil gleich 15 Angelruten gestohlen wurden. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatten sich Unbekannte in der Zeit zwischen dem 29. Juli, 18 Uhr, und dem 31. Juli, 12 Uhr, unbefugt Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der ...

mehr