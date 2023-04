Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Innenminister Ebling führt Anja Rakowski als Behördenleiterin des Polizeipräsidiums Trier in ihr Amt ein.

Trier (ots)

Im Rahmen einer Feierstunde am Dienstag, 11. April, hat Innenminister Michael Ebling Anja Rakowski als Leiterin des Polizeipräsidiums Trier eingeführt. Gleichzeitig verabschiedete Ebling Rakowskis Vorgänger Friedel Durben, der im Januar als neuer Inspekteur der rheinland-pfälzischen Polizei ins Innenministerium gewechselt war.

Erstmals übernimmt mit der 53-jährigen Anja Rakowski eine Frau die Leitung eines rheinland-pfälzischen Polizeipräsidiums. Nach einer kaufmännischen Ausbildung trat Rakowski 1990 in den Dienst der Polizei Rheinland-Pfalz ein. 2001 folgte der Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst und acht Jahre später beendete sie erfolgreich ihr Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei und stieg in den höheren Polizeidienst auf. Anschließend übernahm sie Führungsfunktionen in verschiedenen Behörden der rheinland-pfälzischen Polizei. Sie war stellvertretende Leiterin der 1. Bereitschaftspolizeiabteilung in Enkenbach-Alsenborn, Leiterin der Polizeiinspektion Mainz 1 und Referentin im Mainzer Innenministerium, wo sie später die Leitung des Lagezentrums übernahm. Von 2019 bis 2021 leitete Rakowski den Präsidialstab im Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, bevor sie ins Polizeipräsidium Rheinpfalz wechselte und dort die erste Polizeivizepräsidentin des Landes wurde. Am 27. März 2023 hatte Innenminister Ebling Anja Rakowski die Leitung des Polizeipräsidiums Trier übertragen.

"Ich freue mich sehr darüber, dass mir die Leitung des Polizeipräsidiums Trier anvertraut wurde. Es ist die fünfte Polizeibehörde unseres Landes, die ich nun kennenlerne und die - wie alle anderen auch - eine ganz eigene Charakteristik hat. Das große Dienstgebiet ist nur ein Beispiel dafür", sagt Rakowski. "Mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich bin auf professionelle und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getroffen, dich mich herzlich empfangen haben, mich bei der Einarbeitung unterstützen und mir das Ankommen leichtmachen."

Die 53-jährige an der Mosel lebende Polizistin folgt auf Friedel Durben, der das Polizeipräsidium Trier rund 15 Monate geleitet hatte. Bevor Durben am 1. September 2021 die Leitung des Polizeipräsidiums Trier übernommen hatte, war er Direktor der Hochschule der rheinland-pfälzischen Polizei. Am 1. Januar 2023 übernahm der 58-Jährige die Funktion des Inspekteurs der Polizei Rheinland-Pfalz im Ministerium des Innern und für Sport in Mainz.

"Die Vita von Anja Rakowski zeigt eindrücklich, dass Sie die Polizeiarbeit von der Pike auf gelernt hat. Durch die zahlreichen Stationen ihrer Laufbahn ist sie eine absolute Polizei-Expertin und damit ein echtes Vorbild - nicht nur für viele Frauen in der Polizei. Mit Blick auf Ihre Qualifikation ist ihre Beauftragung als Behördenleiterin eine logische Konsequenz. Oder um es kurz zu machen: Sie kann es", sagte Innenminister Michael Ebling. "Ihr Vorgänger Friedel Durben hat die Polizei Rheinland-Pfalz in über 40 Dienstjahren an entscheidenden Stelle mitgestaltet. Für seine geleistete Arbeit als Polizeipräsident in Trier danke ich ihm herzlich. In seiner neuen Funktion als Inspekteur der rheinland-pfälzischen Polizei ist er der Richtige an dieser wichtigen Stelle", so Ebling.

An der Feierstunde nahmen neben Familienangehörigen und engen Freunden der beiden Protagonisten und weiteren polizeilichen Führungskräften zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und öffentlichem Leben teil.

