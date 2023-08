Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Einmündung Gewerbestraße/Iznanger Straße (05.08.2023)

Moos (ots)

Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Einmündung Gewerbestraße auf die Iznanger Straße ereignet hat. Ein 41-jähriger Omnibus-Fahrer bog von der Gewerbestraße auf die Iznanger Straße ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Audi eines 43-Jährigen zusammen. An dem Audi SQ5 entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, den Schaden am Bus schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

