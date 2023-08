Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Radfahrer prallt gegen geparktes Auto und verletzt sich (05.08.2023)

Rottweil (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ist es auf der Pfarrer-Gabler-Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte und ein Blechschaden entstanden ist. Ein 71-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Eferenstraße unterwegs und bog an der Einmündung nach rechts auf die Pfarrer-Gabler-Straße ab. Hierbei prallte der Radfahrer vermutlich aus Unachtsamkeit gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Mercedes Sprinter. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 71-Jährige auf die Straße und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am Sprinter entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 2.000 Euro.

