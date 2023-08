Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/ Lkr. Rottweil) Autoreifen zerstochen- Zeugen gesucht (04./05.08.2023)

Dornhan (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 6 Uhr, eine Sachbeschädigung an einem Auto begangen. Der Täter zerstach an einem auf Höhe Hausnummer 11 der Schulstraße geparkten Peugeot die beiden linken Reifen. Dabei entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0 entgegen.

