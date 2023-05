Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Polizei sucht Unbekannte nach Handyraub

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Montag kam es um 02.50 Uhr zu einem Raub zum Nachteil eines 43-jährigen Dorsteners. Ein bislang unbekannter Täter zog einem 43-jährigen Dorstener an der Ecke Bonifatiusstraße/ Waldstraße die Beine von hinten weg, sodass dieser zu Boden fiel. Am Boden liegend schlug und trat der Unbekannte auf ihn ein. Zudem forderte er das Handy des 43-Jährigen. Dieser warf sein Handy sodann in einen Vorgarten, wo es ein zweiter Täter aufhob, bevor sich die beiden Unbekannten entfernten. Die Männer hatten vor dem Übergriff bei einer Personengruppe an der Bonifatiusstraße gestanden.

Beschreibung der beiden Unbekannten:

1.

ca. 30-35 Jahre alt, etwa 1,80m groß, kurzer Vollbart, schwarze kurze Haare, kräftig, große Nase, schwarze Jacke, braune Jeanshose

2.

ca. 25-30 Jahre alt, ungefähr 1,85m - 1,90m groß, blonde Haare, weiß/grauer Pulli

Wer die beiden Personen kennt oder sonstige Hinweise zum Vorfall machen kann, informiert bitte die Kripo unter der Telefonnummer 0800 2361 111.

