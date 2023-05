Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: E-Zigarette entwendet

Recklinghausen (ots)

Ein bislang Unbekannter entwendete am Montag, um 16.40 Uhr einem 17-jährigen Bottroper die E-Zigarette aus dessen Hosentasche, während er den 17-Jährigen am Arm festhielt. Dann entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Vorfall ereignete sich auf einem Spielplatz Am Köllschen Wald. Der Bottroper wurde dabei leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Hilfe vor Ort. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 17 - 20 Jahre alt, 1,80m - 1,85m groß, stabile Statur, Vollbart, hellblaues T-Shirt, hellblaue Hose, goldene Uhr.

Wer noch weitere Angaben zu dem Gesuchten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (0800/2361 111)

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell