Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall (06.08.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen einen Unfall auf dem Feldweg zwischen Heiligenzimmern und Renfrizhausen verursacht. Dieser verläuft auf Höhe Bernstein beinahe parallel zur Kreisstraße 5510. Ein 30-Jähriger war gegen 0.30 Uhr mit einem VW Tiguan auf dem Feldweg von Heiligenzimmern herkommend in Richtung Renfrizhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test mit einem Wert von knapp einem Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Am VW entstand laut Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

