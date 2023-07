Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rückwärtsfahrer auf Autobahn verursacht Unfall - Polizei sucht Rückwärtsfahrer

Freiburg (ots)

Samstagabend, 22.07.2023, gegen 19.30 Uhr, kam es auf der Autobahn A 5, Fahrtrichtung Basel, in Höhe Weil am Rhein, zu einem Verkehrsunfall bei dem es zu zwei Leichtverletzten kam und bei dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Der Unfallhergang konnte von den vor Ort gebliebenen Beteiligten so beschrieben werden, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an die Lichtzeichenanlage vor der Anschlussstelle Weil am Rhein heranfuhr und aufgrund der roten Ampel auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn anhielt. Die zwei hinter ihm befindlichen Fahrzeuge erkannten die Situation und hielten ebenfalls an. Das erste Fahrzeug in der Kolonne setzte anschließend den Rückwärtsgang ein und fuhr auf der Autobahn einigen Meter rückwärts. Die dahinterstehenden Fahrzeuge hielten Abstand. Ein vierter Fahrzeugführer welcher an die Kolonne aufschloss, erkannte die Situation jedoch nicht rechtzeitig und fuhr seinem Vordermann auf. Dieser wurde wiederum auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgeschoben. Das unfallverursachende Fahrzeug, an welchem ein Schweizer Kennzeichen angebracht war, entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Verletzten bzw. um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leichtverletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 33.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug mit Schweizer Kennzeichen geben können. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um einen VW Touran handeln.

