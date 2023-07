Freiburg (ots) - Am Samstag, 22.07.23 gegen 00:45 Uhr hatte sich auf der B34 bei Grießen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 47-jährige Autofahrerin war mit ihrem 29-jährigen Beifahrer auf der B34 in Richtung Lauchringen unterwegs. An der Einmündung nach Grießen (L161 a) wollte sie nach links abbiegen und missachtet dabei aus bislang ungeklärter Ursache den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Dem ...

mehr