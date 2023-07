Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Schwerer Unfall auf der B34 - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.07.23 gegen 00:45 Uhr hatte sich auf der B34 bei Grießen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 47-jährige Autofahrerin war mit ihrem 29-jährigen Beifahrer auf der B34 in Richtung Lauchringen unterwegs. An der Einmündung nach Grießen (L161 a) wollte sie nach links abbiegen und missachtet dabei aus bislang ungeklärter Ursache den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Dem 19-jährigen Fahrer des entgegenkommenden Autos gelang es nicht mehr einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch die Kollision wurden die 47-Jährige sowie ihr Beifahrer schwer und der 19-jährige leicht verletzt. Die B34 musste zur Rettung der Unfallbeteiligten und zur Unfallaufnahme für drei Stunden vollgesperrt werden. Im Einsatz war neben der Freiwilligen Feuerwehr Klettgau, dem Rettungsdienst und der Polizei auch ein Rettungshubschrauber. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von rund 10.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs haben Polizisten des Polizeireviers Waldshut die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter Rufnummer 07751 8316-531 zu melden.

