BPOLI BHL: Teamwork gegen illegale Migration

Berggießhübel/Ahlen/Hamm/Dortmund (ots) - Am 28. Juni 2023, in den Morgenstunden, durchsuchte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel insgesamt vier Wohnungen in Ahlen, Hamm und Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei türkische und ...

mehr