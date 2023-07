Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Dieseldiebstahl // Zeugenaufruf

Breisach - Eine bislang unbekannte Menge Kraftstoff wurde am Samstag, 22. Juli 2023, gegen 22 Uhr, aus einem Dieseltank einer Firma in der Hafenstraße in Breisach abgezapft. Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie ein Pkw mit ausländischer Zulassung mehrmals hin und herfuhr, schließlich auf das Betriebsareal gelangte und zwei Insassen ausstiegen. Inwieweit sie mit der Tat im Zusammenhang stehen, muss noch geklärt werden. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach, Telefon 07667 9117-0, zu melden.

