Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel abgetreten

Weimar (ots)

Im Dichterweg konnte gestern Abend ein Mann dabei beobachtet werden, wie er in Richtung eines geparkten Autos lief und von diesem einen Seitenspiegel abtrat. Der Täter konnte noch in unmittelbarer Nähe festgestellt werden. Der junge Mann war erheblich alkoholisiert. Der Grund für sein Handeln blieb im Dunkeln. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell