LPI-J: Alkoholisiert am Steuer

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein 43-jähriger Eigentümer eines Pkw Audi hatte diesen vor gut zwei Wochen am Straßenrand in der Nähe des Bahnhofs in Stadtroda geparkt. Als er am Sonntagnachmittag zum Abstellort zurückkehrte stellte er fest, dass Unbekannte beide Kennzeichentafeln entwendet hatten. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

