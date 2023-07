Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau

Bühl: Pkw missachtet Vorfahr - Leichtkraftradfahrer und Sozius schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 23.07.23 gegen 16:05 Uhr ereignete sich auf der L163 bei Bühl ein folgenschwerer Unfall. Ein 64-jähriger Autofahrer kam aus der Schweiz und wollte an der Einmündung von der L164 in die L163 nach rechts abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 17-jähriger Leichtkraftfahrzeugführer mit seinem 16-jährigen Sozius auf der L163 in Richtung Dettighofen. Der Autofahrer nahm dem jungen Duo aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt und es kam zur Kollision. Der 16-Jährige und der 17-Jährige wurden durch den Unfall schwer verletzt und wurden zur Behandlung in eine umliegende Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 4.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell