POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Die Polizei bittet um Vorsicht beim Baden in offenen Gewässern

Polizeipräsidium Freiburg

Die Polizei bittet um Vorsicht beim Baden in offenen Gewässern

Freiburg

Aus gegebenem Anlass mahnt die Polizei zur Vorsicht beim Baden in Flüssen und Seen. In den vergangenen Wochen kam es in Südbaden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg zu mehreren tödlichen Badeunfällen.

Das heiße Wetter lockt immer mehr Menschen an Flüsse und Seen. Dabei sollten Badende sich über ihre Schwimmfähigkeiten im Klaren sein und die Badestelle entsprechend wählen. Sollte man trotz sorgfältiger Auswahl der Badestelle einmal in Not geraten, können Schwimmhilfen dabei unterstützen sich über Wasser zu halten. In Fließgewässern, wie beispielsweise dem Rhein sollte man versuchen seine Kraft dazu zu nutzen, sich über Wasser zu halten, anstelle gegen die Strömung ans Ufer zu schwimmen. Generell gilt, dass man Flüsse und Seen mit ihren zum Teil nicht sichtbaren Strömungen und unterschiedlichen Temperaturzonen nicht unterschätzen und lieber einmal auf den Badespaß verzichten sollte, als sich unnötig in Gefahr zu bringen. Aber nicht nur das Gewässer, sondern auch das eigene Verhalten birgt Gefahren. So kann unter anderem ein stark aufgeheizter Körper oder der Konsum von Alkohol beim Sprung ins kühle Nass zu gesundheitlichen Störungen und zu Problemen im Wasser führen.

Zu guter Letzt ein Tipp, gehen Sie nie allein ins Wasser und informieren Sie ihr Umfeld über ihre Aktivitäten, so dass im Fall der Fälle schnell Hilfe da ist.

