Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter begeht einen Diebstahl aus einem Auto - Polizei bittet um Hinweise (05.08.2023)

Aldingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 2.45 Uhr, hat ein unbekannter Täter einen Diebstahl aus einem Auto begangen und über 400 Euro erbeutet. Der unverschlossene schwarze Audi A5 war auf der Straße "In Stocken" auf Höhe der Hausnummer 56 geparkt. Der Täter durchwühlte den gesamten Innenraum und nahm die Fahrzeugpapiere und das Bargeld mit. Nach derzeitigen Stand soll es sich bei dem Täter um einen zwischen 25 und 30 Jahre alten Mann handeln, der eine Kapuzenjacke und eine Brille trug. Außerdem hatte er eine längliche Umhängetasche dabei. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Polizeirevier in Spaichingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell