POL-BS: "Out for Summer"

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Siegfriedstraße 19.06.2023, 12.00 Uhr Radfahrerin stürzt mit ihrem E-Bike und bricht sich den Unterarm Bereits am 19. Juni befuhr eine 54-jährige Braunschweigerin mit ihrem E-Bike den Radweg auf der Siegfriedstraße in Richtung Hamburger Straße. In Höhe der Haltestelle Nibelungenplatz sei plötzlich ein bislang unbekannter Fußgänger auf den Radweg getreten, so dass sie eine ...

