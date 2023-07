Polizei Braunschweig

POL-BS: Neue Podcastfolge bringt spannende Einblicke in die Arbeit der Reiterstaffel der Polizei Braunschweig

Braunschweig, 05. Juli 2023

In der neuen Folge des Podcastes "EINSATZBEREIT - Der Podcast der Polizei Niedersachsen", die heute veröffentlicht wurde, tauchen die Hörerinnen und Hörer in die Welt der Polizeipferde ein und erfahren mehr über die vielfältigen Aufgaben und den Alltag der Reiterstaffel.

Nadine Seitlinger, Leiterin des Reiterzuges, und Dirk Oppermann, Pressesprecher der Polizei Braunschweig, unterhalten sich über die Geschichte, die Ausbildung und die aktuellen Einsätze der Braunschweiger Reiterstaffel.

Die Reiterstaffel der Polizei Braunschweig besteht derzeit aus 19 Dienstpferden und hat ihren Sitz am Grünen Ring 1 in Braunschweig-Querum. Zum täglichen Dienst der Reiterinnen und Reiter gehört neben der Aus- und Fortbildung von Pferden die Unterstützung des Einsatz- und Streifendienstes in Form von berittenen Streifen. Diese finden im gesamten Bereich der Polizeidirektion Braunschweig statt und sind geprägt von fast allen Facetten des polizeilichen Alltages. So führen auch Polizeireiterinnen und -reiter Verkehrskontrollen durch.

Neben dem Einsatz in Natur- und Landschaftsschutzgebieten werden regelmäßig auch Wohngebiete und die Innenstädte der Region bestreift. Der gezielte Einsatz zum Beispiel bei Such- und Fahndungsmaßnahmen oder Geländeevakuierungen in unwegsamen Bereichen ist ebenso Teil der Arbeit wie Einsätze bei Fußballspielen, Demonstrationen oder anderen Großveranstaltungen in ganz Niedersachsen. In unregelmäßigen Abständen unterstützt die Reiterstaffel auch andere Bundesländer bei ihren Einsatzlagen.

Die Podcastfolge ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder unter folgendem Link abrufbar: https://podcastpolizeiniedersachsen.podigee.io/

