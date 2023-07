POL-BS: Nötigung im Straßenverkehr - Zwei betroffene Mädchen gesucht

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen 04.07.2023, 10-16 Uhr Wie kann ich meine Sicherheit erhöhen und mich insbesondere zur Urlaubszeit vor Straftaten schützen? Am Dienstag wird das Präventionsteam der Polizei Braunschweig mit dem Infomobil am Platz am Ritterbrunnen vor dem Schloss präsent sein und wertvolle Hinweise geben, wie man Risiken zur ...

mehr