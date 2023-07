Polizei Braunschweig

POL-BS: Mit Sicherheit in den Urlaub - Polizei Braunschweig berät vor dem Schloss

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Platz am Ritterbrunnen

04.07.2023, 10-16 Uhr

Wie kann ich meine Sicherheit erhöhen und mich insbesondere zur Urlaubszeit vor Straftaten schützen?

Am Dienstag wird das Präventionsteam der Polizei Braunschweig mit dem Infomobil am Platz am Ritterbrunnen vor dem Schloss präsent sein und wertvolle Hinweise geben, wie man Risiken zur Urlaubszeit minimieren kann.

Es geht um den Einbruchsschutz zuhause und im Ferienort, aber auch um den Schutz vor Taschen- und Trickdieben am Urlaubsziel. Die digitale Sicherheit sowie die Verkehrssicherheit auf der An- und Abreise stehen bei uns ebenfalls im Fokus der Beratung.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell