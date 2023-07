POL-BS: Große Menge an Pfandflaschen gefunden - Woher stammen sie?

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Salzdahlumer Straße / Zuckerbergweg, 27.06.2023, 09.20 Uhr Die Polizei sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht Am Dienstagmorgen fuhr ein 15-jähriger Braunschweiger mit seinem Fahrrad auf der Salzdahlumer Straße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung in den Zuckerbergweg wechselte er die Straßenseite. Die Fußgängerampel zeigte für ihn grün. In diesem Augenblick bog ein Pkw ...

