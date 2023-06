POL-BS: Polizei bittet um Hinweise - Big Packs mit Müll abgelegt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Am Anger, 24.06.2023 - 23.30 Uhr PKW wird in Brand gesetzt - Totalschaden In der Nacht des 24. Juni wurde gegen 23.30 Uhr in der Straße "Am Anger" ein schwarzer Seat in Brand gesetzt. Nach Alarmierung von Einsatzkräften wurde der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Ölper gelöscht. Durch den Brand wurde der Seat stark beschädigt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Durch die ...

