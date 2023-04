Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit dem Pkw zur Tankstelle gefahren

Arnstadt (ots)

Am Samstagabend gegen 19:10 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Mann betrunken mit seinem Pkw VW zur Tankstelle am Arnstädter IKC gefahren ist, um sich dort Zigaretten zu kaufen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 46-jährigen VW-Fahrer kurz darauf, in seinem Fahrzeug sitzend, an der Tankstelle feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,96 Promille. Bei dem 46-Jährigen wurde die Blutentnahme angeordnet und in der Folge im IKK Arnstadt durchgeführt. Der Führerschein des VW-Fahrers wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Während der gesamten Zeit der polizeilichen Maßnahme bedrohte und beleidigte der 46-Jährige mehrfach lautstark die Polizeibeamten und lies sich nicht beruhigen, so dass er nach der Blutentnahme in Unterbindungsgewahrsam genommen wurde. Gegen den VW Fahrer wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Bedrohung und Beleidigung gefertigt. (dl)

