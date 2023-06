Polizei Braunschweig

POL-BS: Brandstiftung - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Anger, 24.06.2023 - 23.30 Uhr

PKW wird in Brand gesetzt - Totalschaden

In der Nacht des 24. Juni wurde gegen 23.30 Uhr in der Straße "Am Anger" ein schwarzer Seat in Brand gesetzt.

Nach Alarmierung von Einsatzkräften wurde der Brand durch die Freiwillige Feuerwehr Ölper gelöscht.

Durch den Brand wurde der Seat stark beschädigt. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Durch die Polizei wurde der Tatort aufgenommen, es wurden Spuren gesichert und Zeugenbefragungen durchgeführt.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben können, sich unter 0531-476 2516 beim Kriminaldauerdient zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell