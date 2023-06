Polizei Braunschweig

POL-BS: Unbekannter fährt Radfahrer an und flüchtet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Salzdahlumer Straße / Zuckerbergweg, 27.06.2023, 09.20 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagmorgen fuhr ein 15-jähriger Braunschweiger mit seinem Fahrrad auf der Salzdahlumer Straße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung in den Zuckerbergweg wechselte er die Straßenseite. Die Fußgängerampel zeigte für ihn grün.

In diesem Augenblick bog ein Pkw aus dem Zuckerbergweg kommend nach rechts in die Salzdahlumer Straße ab. Das Fahrzeug erfasste das Fahrrad und der 15-Jährige stürzte. Der Pkw hielt kurz an, setzte die Fahrt dann aber fort.

Durch den Unfall wurde der 15-Jährige leicht verletzt und sein Fahrrad beschädigt. Bei dem PKW handelte es sich um ein graues Fahrzeug aus Braunschweig.

Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell