Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Fahrradfahrer in der Gemeinde Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter ist am Dienstag, 23. Mai 2023, 16:00 Uhr, ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden.

Der 52-jährige Mann aus Bremen befuhr mit einem Fahrrad den Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Stenum. In Höhe vom Forstweg kam ihm ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem E-Scooter entgegen. Beide stießen zusammen, wodurch der 52-Jährige leichte Verletzungen an der Hand erlitt. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.

Bei der Klärung des Unfallhergangs stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell