POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich Harpstedt +++ Transporter fährt auf Stauende auf +++ Nachtrag

Delmenhorst (ots) - Nach dem Brand einer Scheune am Samstag, 20. Mai 2023, in der Düngstruper Straße in Wildeshausen haben Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen den Brandort in Augenschein genommen. Eine vorsätzliche Brandlegung konnten die Beamten ausschließen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Den entstandenen Schaden schätzten sie auf ...

mehr