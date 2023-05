Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Halle in Düngstrup +++ ERGÄNZUNG

Delmenhorst (ots)

Nach dem Brand einer Scheune am Samstag, 20. Mai 2023, in der Düngstruper Straße in Wildeshausen haben Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen den Brandort in Augenschein genommen.

Eine vorsätzliche Brandlegung konnten die Beamten ausschließen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Den entstandenen Schaden schätzten sie auf ungefähr 150.000 Euro.

+++ Pressemitteilung von Samstag, 20. Mai 2023 +++

Am 20.05.2023, um 09:34 Uhr ist es in Wildeshausen in der Bauerschaft Düngstrup zu einem Brand einer Scheune gekommen. Eine vorbeifahrende Autofahrerin bemerkte austretenden Rauch am First der Scheune und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die ca. 8x15m große Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Düngstrup und Wildeshausen mit etwa 65 Einsatzkräften konnten den Brand schnell eindämmen und eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindern. Um alle Brandnester zu erreichen wurde zudem ein Bagger eingesetzt. In der Scheune waren Stroh und mehrere ältere Trecker gelagert, die durch den Brand zerstört wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit noch bekannt, dürfte sich aber im sechsstelligen Bereich bewegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell