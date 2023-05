Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch auf Gelände eines Autohauses in Nordenham +++ Zwei Personen vorläufig festgenommen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte am Sonntag, 21. Mai 2023, gegen 3:15 Uhr, einen vermeintlichen Einbruch in ein nahegelegenes Autohaus in der Straße "Am Sieltief" in Nordenham mit. Der Zeuge nahm hierbei einen weißen Transporter sowie Geräusche eines Winkelschleifers auf dem Gelände wahr.

Als Beamte der Polizei Nordenham zum Tatort eilten, trafen sie auf drei maskierte Personen, die fluchtartig den Tatort verließen und den Transporter, der bereits mit Diebesgut beladen war, zurückließen.

Auf dem Autohausgelände konnten Seecontainer festgestellt werden, die frische Aufbruchspuren aufwiesen und darin befindliche Reifensätze zum Teil bereits in den Transporter verladen waren.

Weitere Beamte der Polizei Brake stellten auf ihrer Anfahrt zum Autohaus auf der Atenser Allee einen mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Pkw mit auswärtigen Kennzeichen fest. Da die Beamten einen Tatzusammenhang vermuteten, wendeten sie ihren Zivilwagen und nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer beschleunigte den Pkw daraufhin stark und missachtete das Rotlicht im Kreuzungsbereich der Atenser Allee/B212.

Die Insassen brachen ihre Flucht mit dem Pkw in der Sarver Straße ab und flüchteten zu Fuß durch einen wasserführenden Graben auf angrenzende Marschwiesen.

Durch hinzugezogene Kräfte konnte dort einer der drei flüchtigen Insassen gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Polizei Nordenham Stunden später gegen 8:00 Uhr eine Person im Bauernweg feststellen, die bei Erblicken des Streifenwagens schlagartig die Flucht ergriff. Auch diese Person, bei der ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch zu vermuten war, konnte vorläufig festgenommen werden.

Bei den beiden festgenommenen Personen handelte es sich um Männer im Alter von 26 und 34 Jahren mit zunächst unbekanntem Wohnsitz. Die dritte Person konnte bislang unerkannt entkommen. Nachträglich gesicherte Videoaufzeichnungen ergaben folgende Personenbeschreibung:

- männlich - 25 bis 35 Jahre alt - kräftige Statur - Bauchansatz - dunkle, kurze Haare - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit orangefarbenem T-Shirt - schwarze Umhängetasche/Brusttasche - schwarze Hose - tätowierte Unterarme

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurden beide Tatfahrzeuge beschlagnahmt und auf Spuren untersucht. Die weiteren Ermittlungen müssen nun eine Beteiligung der festgenommenen Männer und der noch gesuchten Person an der Tat nachweisen.

Der beiden Männer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg und dem zuständigen Amtsgericht unter Nennung fester Wohnanschriften noch am Montag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Gegen sie wird wegen des versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zur gesuchten Person geben können sowie auffällige Beobachtungen rund um das Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04731/9981-0 bei der Polizei Nordenham zu melden.

