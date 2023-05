POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge teilte am Sonntag, 21. Mai 2023, gegen 3:15 Uhr, einen vermeintlichen Einbruch in ein nahegelegenes Autohaus in der Straße "Am Sieltief" in Nordenham mit. Der Zeuge nahm hierbei einen weißen Transporter sowie Geräusche eines Winkelschleifers auf dem Gelände wahr. Als ...

mehr