POL-BS: Fundsache - Drei Kinder verhalten sich vorbildlich

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 21.04.2023 bis 26.04.2023 Unbekannte Personen haben drei abgestellte Fahrzeuge in Brand gesetzt, die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Brandstiftung. Seit Freitag vergangener Woche ist es im Bereich der Ernst-Amme-Straße zu drei Bränden gekommen. Im ersten Fall war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00.10 Uhr ein Fahrzeug in der Julius-Konegen-Straße betroffen. Hier ...

