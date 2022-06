POL-F: 220614 - 0622 Frankfurt-Innenstadt: 29-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) - (la) Der 69-jährige Geschädigte stellte am Freitag, den 10. Juni 2022, gegen 19:30 Uhr, sein Fahrrad an der Wohnanschrift in der Schwanthalerstraße ab und sicherte dies mit einem Faltschloss. Das Fahrrad hat einen GPS-Tracker verbaut und so bekam der Geschädigte am Sonntag, den 12. Juni 2022, eine Mitteilung auf sein Smartphone, dass sein Fahrrad ...

mehr