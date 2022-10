Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht /Straßenverkehrsgefährdung

Polizei sucht Zeugen

Kesten / Minheim (ots)

Am 31.10.2022 um etwa 18 Uhr, kam es auf der K 53 zwischen Minheim und Kesten, etwa 1 km vor der Ortslage Kesten, zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs, wodurch ein PKW in die Schutzplanke ausweichen musste. Demnach habe ein bisher unbekannter PKW eine Fahrzeugkolonne von mehreren Fahrzeugen im Kurvenbereich von Kesten Richtung Minheim auf seiner Gegenfahrbahn überholt. Ein entgegenkommender PKW musste, um einen Unfall zu verhindern, eine Notbremsung einleiten und im weiteren Verlauf in die Schutzplanken ausweichen um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der überholende PKW, als auch alle anderen nachfolgenden Fahrzeuge der Kolonne, die dieser zuvor überholt hatte, seien im Anschluss an der Unfallstelle vorbei gefahren. Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Unfalls sich umgehend bei der Polizei Bernkastel -Kues unter der Telefonnummer 06531-95270 zu melden. Insbesondere eventuelle Fahrzeugführer aus der überholten Kolonne könnten zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen! Es entstand Sachschaden am PKW des Geschädigten und an der Schutzplanke. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell