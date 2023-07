Polizei Braunschweig

POL-BS: Handtaschenraub, Autodiebstahl, Verfolgungsfahrt - Polizei stellt Täter

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße

01.07.23, 07.00 Uhr

Jugendlicher verunfallt mit gestohlenem Fahrzeug nach Begehung mehrerer Straftaten

Ein 17-jähriger Braunschweiger hat am frühen Samstagmorgen eine 52-jährige Braunschweigerin angesprochen, die gerade mit ihrem Fahrzeug in der Celler Straße geparkt hatte. Auf Nachfrage teilte sie dem Jugendlichen die Uhrzeit mit, woraufhin dieser seinen Weg fortsetzte. Anschließend verließ sie ihr Auto und ging in Richtung Klinikum Celler Straße.

Plötzlich entriss ihr von hinten der Jugendliche, dem sie zuvor die Uhrzeit mitteilte, ihre Handtasche und lief davon. Als sie und eine weitere Zeugin die Polizei alarmierten, hörten sie quietschende Reifen. Als sie nachschauten, war ihr zuvor an der Celler Straße abgestelltes Auto weg.

Kurze Zeit später konnte eine zur Fahndung eingesetzte Funkstreife das gestohlene Fahrzeug auf der B214 in Höhe Hülperode feststellen.

Beim Erblicken der Funkstreifenbesatzung ergriff der 17-Jährige sofort die Flucht, beschleunigte das gestohlene VW Cabriolet stark und fuhr die B214 weiter stadtauswärts. Während der Flucht, teilweise mit Geschwindigkeiten von 180 km/h, überholte er rücksichtslos andere Fahrzeuge, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und ausweichen mussten.

In Höhe des Kreisverkehrs, am Abzweig nach Hillerse, verlor der Jugendliche die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite.

Die nachfolgende Funkstreifenbesatzung eilte sofort zur Unfallstelle. Es gelang den Beamten, den 17-Jährigen aus dem Fahrzeug zu bergen und vorläufig festzunehmen.

Äußerlich waren keine Verletzungen feststellbar.

Zwecks weiterer medizinischer Beobachtung wurde der polizeibekannte Jugendliche ins Krankenhaus verbracht.

Im Fahrzeug konnte die zuvor geraubte Handtasche aufgefunden werden.

Die Polizei nahm den Unfall auf und führte eine Spurensuche durch. Das entwendete Cabriolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 17-Jährige war zudem alkoholisiert und gab an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Gegen ihn wurden Verfahren u.a. wegen Raub, Diebstahl eines Kraftfahrzeugs, illegalem Fahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell