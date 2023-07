Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Containerbrand auf Schulhof

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 00:50 Uhr zu einem Containerbrand auf einem Schulhof auf der Marktstraße in Hüsten. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt. Die Bewohner verließen für die Dauer der Löscharbeiten das Gebäude. Durch die Polizeiwache in Arnsberg wurde die Marktstraße bis zum Ende des Feuerwehreinsatzes gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich vor Ausbruch des Brandes Personen im Bereich des Containers auf. Ob diese mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

