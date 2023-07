Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Firmeneinbruch

Brilon (ots)

Zwischen Samstag, 20:15 Uhr und Montag, 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Betriebsgelände eines Entsorgungsbetriebs am Almerfeldweg in Brilon. Sie gelangten gewaltsam in ein Bürogebäude. Erkenntnisse über mögliches Diebesgut liegen aktuell noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 entgegen.

