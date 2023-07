Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Schmallenberg (ots)

Am 22.07.2023 befuhr gegen 09:40 Uhr eine 26-jährige Frau aus Bad Honnef die K 31 aus Richtung Schmallenberg in Fahrtrichtung Wormbach. Kurz nach dem Abzweig Obringhausen beabsichtigte sie nach links in einen Feldweg einzubiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Pkw eines 40-jährigen Mannes aus Schmallenberg. Bei diesem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeugführer Verletzungen zu und wurden in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell