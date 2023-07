POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Meschede (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter gegen 03:40 Uhr gewaltsam in ein Wettbüro am Stiftsplatz ein. Über eine mögliche Tatbeute liegen aktuell keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Michael Schemme ...

