Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit leicht verletztem PKW-Fahrer - anderer Beteiligter flüchtet

Sundern (ots)

Am Dienstagmorgen kam es gegen 05:50 Uhr auf einer Nebenstraße in Röhrenspring zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wich ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Sundern einem entgegenkommenden PKW aus und prallte in Folge dessen mit seinem Auto gegen einen Holzpfosten. Dabei verletzte er sich leicht. Der weitere Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in Richtung Faulebutter / Schliprüthen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933/90200 entgegen.

