Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Marsberg

Marsberg (ots)

Zwischen Freitag 12:30 Uhr und Montag 07:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in zwei unterschiedliche Räumlichkeiten einer Klinik in der Straße "Weist" in Marsberg ein. Dabei wurden diverse Werkzeuge und elektronische Geräte entwendet. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200 entgegen.

