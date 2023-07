Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Pedelec Diebstähle

Winterberg (ots)

Im Zeitraum von Samstag 22:00 Uhr bis Sonntag 11:00 Uhr wurden zwei Pedelecs entwendet. Ein Pkw mit montiertem Fahrradträger war auf einem Hotelparkplatz auf der Straße "Am Kurpark" abgestellt. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei Räder der Marke "Giant" in weiß und schwarz/lila. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Räder verschlossen. Ein weiterer Diebstahl eines Pedelecs ereignete sich am Sonntag zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich eines Ferienparks am Fichtenweg. Das Rad war zum Tatzeitpunkt auf einem Fahrradträger montiert und verschlossen. Bislang unbekannte Täter entwendeten das schwarze Pedelec der Marke "Cube" und entfernten sich unbemerkt. In Niedersfeld entwendete am Sonntag gegen 18:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein weiteres Pedelec. Dieses war im Rimbergweg an einem Carport befestigt. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich hier um ein Rad der Marke "Cube" in blau/schwarz. Mögliche Tatzusammenhänge sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeiwache in Winterberg unter der Telefonnummer 02981/90200 entgegen.

