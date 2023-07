Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nächtlicher Streit in Personengruppe eskaliert

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag eskalierte eine Streitigkeit innerhalb einer größeren Personengruppe. Gegen 02:45 Uhr hielten sich mehrere Personen auf einem Parkplatz in der Nähe der Marktstraße in Hüsten auf. Es kam zunächst zwischen einigen Männern zu Streitigkeiten, welche in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen einen 31jährigen Mann aus Sundern Pfefferspray eingesetzt worden sein. Weiterhin gibt es Hinweise, dass mit abgebrochenen Flaschen hantiert worden ist. Der Sunderner wurde leicht verletzt. Einige Beteiligte flüchteten von der Örtlichkeit bevor die Polizei eintraf. Aktuell besteht der Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung. Die Kriminalpolizei in Arnsberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

