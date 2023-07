POL-HSK: Einbruch in Hotel

Brilon (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Freitag, 14.07.23, 03.00 Uhr bis 10.15 Uhr durch ein Fenster in die Innenräume eines Cafés in der Marktstraße ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961/90203311. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: ...

